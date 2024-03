Esimest korda viie kuu jooksul pääsesid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) töötajad läinud nädalavahetusel Põhja-Gazasse, kus Al-Awda ja Kamal Adwani haiglas avanes neile organisatsiooni juhi Tedros Adhanom Ghebreyesuse sõnul meeleheitlik vaatepilt. «Ränk alatoitumuse tase, nälga surevad lapsed, tõsine kütuse ja meditsiinitarvikute nappus, haiglahooned hävitatud,» kirjeldas ta olukorda sotsiaalmeediakeskkonnas X.

WHO juhi sõnul on Gaza põhjaosa ainsas lastehaiglas, igati ülekoormatud Kamal Adwanis juba kümme last toidupuuduse tõttu surnud.