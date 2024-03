Bidenit ja Trumpi saatis USA eelvalimiste superteisipäeval suur edu

Biden kõnet ei pidanud, kuid tegi avalduse, milles hoiatas, et teisipäevased tulemused annavad ameeriklastele selge valiku, kas nad tahavad edasi liikuda või lasevad vabariiklaste eeldataval presidendikandidaadil Trumpil riigi tagasi kaosesse, lõhestatusse ja pimedusse tõmmata.

Bideni sõnul on Trump keskendunud vaid enda kättemaksule ja tahab hävitada Ameerika demokraatia.

Ehkki Bideni ja Trumpi kontroll oma parteide üle on kindel, näitavad arvamusküsitlused, et laiem valijaskond ei taha 2020. aasta presidendivalimiste kordust. AP-NORCi uuringukeskuse küsitluse kohaselt ei leia enamik ameeriklasi ka, et Biden või Trump oleks vaimselt piisavalt kirkad, et ametisse sobida.

Biden on kõigi aegade vanim president ja vabariiklased hakkavad kinni igast tema keelevääratusest. Tema abide sõnul koonduvad kõhklevad valijad lõpuks siiski Bideni taha, kui saab selgeks, et novembris võtab ta taas mõõtu Trumpiga.

Trump on nüüdseks sama vana kui Biden oli 2020. aasta valimiskampaania ajal. Ka tema vaimset võimekust on küsimärgi alla seatud, näiteks kui ta andis hiljuti mõista, et kandideerib Barack Obama vastu, kes lahkus ametist aga juba 2017. aastal.

Sellest hoolimata on endine president alistanud üle tosina rivaali ja on nüüd vastamisi vaid oma endise ÜRO suursaadiku Haleyga, kes sai oma esimese eelvalimiste võidu läinud nädalavahetusel pealinnas Washingtonis. Trump pilkas, et Haley krooniti n-ö soomülka kuningannaks.