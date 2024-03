Soomes podiseb riigi ajaloo suurim organiseeritud salaküttimise skandaal

Teisipäeva hommikul toimunud pressikonverentsil teatas politsei, et riigi ajaloo suurima salaküttimiskahtlusega juhtumis on kokku 34 kahtlusalust ning kuriteod arvatakse olevat toimunud mitme aasta jooksul. Politsei teatel on enamik kahtlusaluseid pärit Põhja-Savo maakonnast, vahendab Yle.