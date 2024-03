ÜLEVAADE ⟩ Kadõrovlased ostavad Vene armeelt ukrainlastest sõjavange

41-aastast Vjatšeslav Levõtskõid tulistati mullu veebruaris Avdijivkast põhjas Donetski separatistide kontrollitud piirkonnas mõlemasse jalga. Kui ta päev hiljem teadvusele tuli, oli ta üksi jäetud. Mitu päeva otsis Levõtskõi üle külmunud maa roomates ülejäänud üksuse liikmeid. Lõpuks jõudis ta Ukraina positsioonile, kuid leidis, et see oli vaenlase kätte langenud. Ta ütles, et separatistidest vangistajad andsid talle arstiabi ja peksid teda labidaga, sundimaks teda avaldama lainepikkust, mida Ukraina sõjaväe radistid kasutasid.