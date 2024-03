Sudaanis vallandub varsti maailma suurim näljakriis

Sõjas on surma saanud kümned tuhanded inimesed, hävinud taristu ja majandus on sügavas kriisis.

Üle kaheksa miljoni inimese on sunnitud kodu maha jätma, kuid juba enne sõda oli senisest elukohast lahkuma sunnitud ligi kaks miljonit inimest, mis teeb sellest maailma suurima ümberasumiskriisi.

«Ohus on miljonid elud ning kogu piirkonna rahu ja stabiilsus,» hoiatas WFP tegevdirektor Cindy McCain.

«Kahekümne aasta eest oli Darfuris maailma suurim näljakriis ja maailm võttis end kokku, et sellele reageerida,» ütles McCain Sudaani lääneosa suurele piirkonnale viidates.

«Aga täna on Sudaani inimesed unustatud.»

RSF on kasvanud välja Janjaweedi omakaitsest, mida endine diktaator Omar al-Bashir kasutas 2000. aastate alguses võitluses Darfuri rahvusvähemuste mässulistega.

Ka Lõuna-Sudaani ülerahvastatud põgenikelaagrites, kuhu on Sudaanist pagenud 600 000 inimest, on pered näljas, teatas ÜRO toiduagentuur.

Rohkem kui viis protsenti üle piiri tulnud lastest on alatoidetud.

Sudaanis on toidupuuduses 18 miljonit inimest, neist viie miljoni puhul on tegemist katastroofilisel tasemel näljaga, millest ÜRO klassifikatsioonis on vaid üks aste näljahädani.