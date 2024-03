Sellel fotol, mis on tehtud 30. jaanuaril 1972, tiris Briti sõdur katoliiklasest meeleavaldajat verise pühapäeva tapmiste ajal, kui Briti langevarjurid tulistasid Londonderrys maha 13 katoliiklasest kodanikuõiguste meeleavaldajat. Vahetult pärast seda teatas Iiri Vabariiklik Armee (IRA), et nende vahetu poliitika on tappa nii palju Briti sõdureid kui võimalik.

Foto: Thompson/AFP/Scanpix