POSTIMEES BUKARESTIS ⟩ Augud ELi sanktsioonides aitavad Lukašenkal toetada Putini sõjamasinat

Teil oli üleeile Bukarestis Valgevene demokraatlike jõudude liidriga kahepoolne kohtumine. Millest rääkisite?

Muu hulgas selle kohta, et Eesti võiks olla rahvusvahelises kriminaalkohtus Lukašenka vastu kaebuse esitaja, sest ka Valgevene režiim on osalenud laste küüditamises. Valgevene territooriumil on 3000 Ukrainast deporteeritud last, kes on asustatud laagritesse. Aga ka selle kohta, et Valgevene inimesed saaksid humanitaarkaalutlustel tulla Eestisse oma lähedaste juurde.