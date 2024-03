Biden aastakõnes: Putini ees ei kummarda ma kunagi ja tänu eakusele näen probleeme selgelt

«Venemaa Putin on marsil, tungib Ukrainasse ja külvab kaost kogu Euroopas ja kaugemalgi. Kui keegi siin ruumis arvab, et Putin peatub Ukrainas, siis ma kinnitan teile, et ta seda ei tee,» hoiatas riigipea. «Pole kaua aega tagasi, kui vabariiklastest president nimega Ronald Reagan kõmistas: «Härra Gorbatšov, lõhkuge see müür,»» lausus Biden, kes viitas kuulsale 1987. aasta Berliini kõnele külma sõja lõpuaegadel.