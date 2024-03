IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene sõjaväelastele muutub nn Budanovi kolmnurgas viibimine aina ebatervislikumaks

Hoolimata keerulisest olukorrast idarindel on Ukraina kaitsetegevuses ka helgeid hetki – ukrainlased on suutnud okupante mõnevõrra tagasi suruda Luhanski oblastis ja Marjinkast põhjas ning osalt on lahinguaktiivsus langenud. Nn Budanovi kolmnurgas viibimine on Vene sõdurite jaoks endiselt tervist kahjustav, kirjutab rindesündmuste ülevaates sõjavaatleja ja riigikogu liige Igor Taro.