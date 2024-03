VIDEO ⟩ Austraalias korraldasid sajad kängurud keset golfimatši tormijooksu väljakule

Tegemist pole aga sugugi esimese korraga, mil kängurud on kippunud kõnealuses golfiklubis väljakule. 2021. aastal põhjustas Heritage Golf & Country Club ulatuslikku avalikkuse pahameelt, kui teatas, et kavatseb hukata kukkurlased, kes hoolisetud muruväljakutele kipuvad, vahendas BBC. Pahameeletorm oli sedavõrd võimas, et golfiklubi loobus plaanist ja püstitas väljaku ümber aiad, kuid nüüd filmitud videost nähtub, et suurt kasu ei paista neist olevat.