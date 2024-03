INTERVJUU ⟩ Läti piirivalve juht: Valgevene ründab Lätit Kremli käsul

Läti piirivalve juht kindral Guntis Pujāts ütles Postimehele antud intervjuus, et märtsis intensiivselt kasvanud migratsioonilaine taga Läti-Valgevene piiril on Venemaa geopoliitiline soov kahjustada julgeolekut Lätis. Migrantide surumine Lätti on Pujātsi sõnul vaid üks tegevus koordineeritud hübriidsõjast Eesti lõunanaabri vastu.