NAVALNÕI FONDI ÜLEVAADE ⟩ Üheksa kuritegelikku naist Putini lähiringis

Venemaa tapetud opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi Youtube'i kanal (Navalnõi LIVE) avaldas ülevaate Putinile ustavatest kuritegelikest naistest. Ülevaade märgib, et ehkki Putini lähikonnas ja Venemaa riigiaparaadi kõrgetel ametikohtadel on naisi järjest vähem, on hulk näiteid sõjapresidenti ja kuritegelikku riigivõimu truult teenivatest naistest – korruptantidest, propagandistidest, kosmonautidest ja ametnikest kuni Alina Kabajevani välja.