JULGEOLEKURISK ⟩ Rumeenia baasides hoiavad NATO relvasüsteemidel silma peal Hiina valvekaamerad

Ostetud kaamerad on valmistanud osaliselt Hiina riigile kuuluv ettevõte Hikvision, millel on väidetavalt sidemed omanimaa sõjaväega. Nii Ameerika Ühendriigid kui ka Ühendkuningriik on pannud andme- ja julgeolekuriskide tõttu Hikvisioni musta nimekirja.