Erdoğan: Türgi on valmis võõrustama Ukraina-Venemaa rahutippkohtumist

«Me oleme valmis võõrustama rahutippkohtumist, kus on kohal ka Venemaa,» ütles Erdoğan Istanbulis ühisel pressikonverentsil Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõiga.

NATO-sse kuuluv Türgi on püüdnud hoida häid suhteid nii Venemaa kui ka Ukrainaga rohkem kui kaks aastat kestnud sõja ajal.

«Kuigi me jätkame oma solidaarsust Ukrainaga, jätkame oma tööd, et lõpetada sõda õiglase rahuga läbirääkimiste alusel,» ütles Erdoğan.

Türgi president ütles, et ta arutas Zelenskõiga sadamate julgeolekut ja turvalist laevaliiklust Mustal merel, vangide vahetamist ning ka toidujulgeolekut. Erdoğani sõnul olid nad ühistel seisukohtadel.

«Me ei ole lootusetud,» lausus ta. «Me usume, et on mõned võimalused, mida Türgi saab pakkuda oma seisukohaga.»

Türgi «astub neid samme, kuna me näeme positiivset lähenemist, me loodame, et saame neist tulemusi».