Euroopa Liit maadleb valimiste eel Ukraina-vastase propagandaga

Venemeelsed kontod on täitnud Facebooki, X-i ja TikToki postitustega, mis kujutavad Ukraina pagulasi vägivaldsete kurjategijatena või väidavad, et Kiievi valitsusametnikud toimetavad kõrvale Lääne saadetud rahalist abi, et osta endale luksusjahte ja villasid.