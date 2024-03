Ühendkuningriik tähistas möödunud pühapäeval emadepäeva ning selle puhul andis Kensingtoni palee välja pildi Catherine’st tema kolme lapsega. See on esimene pilt printsessist peale jaanuaris toimunud kõhuõõneoperatsiooni.

Pilti lähemalt uurides selgub, et on mitmeid töötlusele viitavaid küsitavusi, mille tõttu kustutasid nimekad fotoagentuurid Associated Press, Reuters ja Agence France-Presse foto oma pildipankadest, kuna selline pilditöötlus ei ole nende poolt tolereeritav.