AUTORITAARSED VALIMISED ⟩ «Ükskõik kes, kuid mitte Putin»: Serbiasse pagenud venelased plaanivad protestihääletust

Sarnaselt tuhandetele Serbiasse pagenud kaasmaalastele on Konstantin endiselt äärmiselt huvitatud kodumaal toimuvast, kuid ta ei hellita eriti lootust, et poliitiline olukord seal võiks lähitulevikus muutuda.

Elu võõrsil on osutunud keerukaks, sest Konstantinil napib raha ja ta elab kasinalt sisustatud korteris Belgradis. Teisalt on Venemaalt pääsemine andnud 26-aastasele mehele poliitilist hingamisruumi, mis kodumaal olu kujuteldamatu. «Venemaal vahistatakse sind iga asja eest,» lausus ta uudisteagentuurile AFP. «See pole küsimus, see on kindel fakt.»