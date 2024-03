Jamaical arutatakse erakorralisel tippkohtumisel Haiti kriisi

Suurt osa Port-au-Prince'ist ja riigi peamistest maanteedest kontrollivad relvarühmitused on seadnud eesmärgiks peaminister Ariel Henry kukutamise. Henry, kes on võimul pärast president Jovenel Moïse'i mõrvamist 2021. aastal, viibis viimase vägivallalaine puhkemise ajal välismaal, et koguda toetust ÜRO toetatava julgeolekumissiooni saatmiseks Haitile, ega ole saanud kodumaale naasta.