VIDEO ⟩ Kliimaprotestijad eesotsas Greta Thunbergiga blokeerisid pääsu Rootsi parlamenti

«Me oleme rühm noori, kes blokeerivad Rootsi parlamendi, Riksdagi sissepääsud, et protestida meie elutähtsate süsteemide jätkuva hävitamise vastu ja inimeste nimel, kes on juba hukkunud kliimakriisi tõttu,» ütles Thunbergi uudisteagentuurile Reuters. «See peab lõppema. Meil on mõõt täis.»