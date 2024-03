Saksamaa parlamendi relvajõudude voliniku Eva Högli aastaraportist selgub, et Bundeswehril on tõsine personaliprobleem: lisaks sellele, et Saksa sõjaväelased on üha vanemad, on paljud ametikohad ka täitmata, seejuures ligi 18 protsenti kõrgematest teenistuskohtadest.