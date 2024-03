ASI AMETLIK ⟩ Rumeenia president Klaus Iohannis kandideerib NATO juhiks

«Ma olen otsustanud kandideerida NATO peasekretäri ametikohale,» ütles ta ajakirjanikele ja lisas, et seab kandidatuuri üles Rumeenia nimel ja täie vastutustundega.

Rumeenia teatas juba paar nädalat tagasi, et Iohannis kaalub alliansi etteotsa pürgimist.

Favoriidiks peetakse Hollandi peaministrit Mark Ruttet, kellele on Stoltenbergi mantlipärijana toetust avaldanud USA, Suurbritannia ja Saksamaa.

Budapest teatas aga, et ei toeta Ruttet, kuna too on Ungari valitsust varem kritiseerinud.