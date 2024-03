Lätlased kasutavad Putini libavalimisi Vene illegaalide välja saatmiseks

Lõunanaabri eesmärgiks on tuvastada, kas 17. märtsil Riias avatud Vene saatkonda hääletama ruttavatel inimestel on üldse õigus Lätis viibida, vahendas BNS. Läti politseiülem andis plaanist teada üleeilses teleusutluses, et Venemaa kodanikud, kes plaanivad hääletamissedeleid täitma minna, oleksid politsei sekkumiseks valmis.