Venemaal kaalutakse kurjategijate vabadusse jätmist sõjaväeteenistuse eest

Vene võimud on juba poolteist aastat kasutanud vange oma ridade täiendamiseks Ukrainas. Nüüd on aga hakatud arutama eelnõud, mis lubaks ka kahtlustatavatel, uurimise all olevatel isikutel ja süüdimõistetutel vältida vanglakaristust, kui nad on nõus ühinema sõjaväega, kirjutab Meduza.