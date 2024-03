JUMALIK KÄSK ⟩ Norra parlament jättis jõusse pühapäeval kino keelava sajanditetaguse ususeaduse

Õigupoolest oli kummaline seadusepügal jäänud enamikele parlamendiliikmetele – nagu ka peaaegu kõigile norralastele – täiesti märkamatuks kuni mullu detsembrini, mil kärevasakpoolne erakond Punane tõstatas küsimuse pühapäeviti töötamisest. Teema kerkis päevakorda, kuna üha enam Norra omavalitsusi on asunud taotlema nn turisimikeskuse staatust, mis võimaldab piirkonnas hoida poode avatuna ka pühapäeviti, mistõttu esinesid vasakpoolsed sooviga säilitada pühapäev töövaba «teistmoodi päevana».

Selle peale ärkasid aga paremparteid, kes leidsid, et üleüldse on ajast ja arust pühapäevadel ja riigipühadel töötamist sätestavad seadused, mis õigustavad puhkeaega «usuelu tagamise ja üldise rahuga». Kinokeeld tundub ka kummaline, sest erandid on pühapäeva hommikuti avatud olemiseks tehtud juba muuseumitele ja lõbustusparkidele ning lubatakse ka spordiüritusi, kirjutas ajaleht Aftenposten.