ÜLEVAADE ⟩ Itaalia võitleb suviste turistihordidega maksude ja eriskummaliste trahvide abil

Siiski kurdavad kohalikud võimuesindajad, et kohati on turistide vool pandeemiaeelse ajaga võrreldes viimastel aastatel veelgi hoogustunud, mis seab ohtu nii ajaloolised mälestised kui häirib oluliselt riigi enda elanikke.

«Rooma kõnniteed on väga kitsad, nii et nii paljude turistide puhul on võimatu tänaval mugavalt kõndida. Teine väljakutse on ühistransport. Inimesed on bussides ja metroorongides kokku litsutud nagu sardiinid purgis. Prügiga seotud muredest ei hakka ma isegi rääkima,» rääkis kahe aasta eest Itaalia pealinna kolinud Viktoria Hutorna BBC-le.