INTERVJUU ⟩ Ekspert: julgeolekupoliitikat ei saa vaid lootustele ehitada

On selge, et neil riikidel, kelle jaoks on Venemaa oht vahetum, on suurem motivatsioon oma kaitsesse panustada. Seda võib näha ka eri riikide arvamusküsitlustes – näiteks Poolas, ja ma eeldan, et ka Eestis, on toetus kaitsekulutustele kõrge. Poola panus kaitsesse on tõesti ka kaalukas, sest ka absoluutarvudes kulutame juba rohkem kui näiteks Hispaania ning Poola kaitse-eelarve on vaid poole väiksem kui Saksamaa oma.

Tõsi on, et just viimaste aastatega on Poola kaitsekulutusi kahekordistanud, et olla valmis kaitsma NATO idatiiba Venemaa võimaliku sissetungi eest. Siin on ka eeldus, et kui oma kaitsevõimekusse piisavalt investeerida, siis Venemaa ei hakka sissetungi peale isegi mõtlema. Kui oled aga nõrk, on suurem oht, et sinu territooriumi vastu hakatakse korraldama hübriidrünnakuid.