«NATO liitlased ei anna Ukrainale piisavalt laskemoona ja sellel on lahinguväljal tagajärjed iga päev. See, et venelased suudavad ukrainlasi iga päev relvastuslikult ületada, on loomulikult tohutu väljakutse,» sõnas Stoltenberg. «See on üks põhjuseid, miks venelased on suutnud viimastel nädalatel ja kuudel lahinguväljal mõnevõrra edasi liikuda.»