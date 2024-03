LSM: Riias on hoogustumas venemeelne vandalism

Kuu aja eest paigaldati Läti pealinna Ukrainat toetavad plakatid. Riia linnavolikogu pressiteates juhitakse tähelepanu, et vahepealse aja jooksul on neid tahtlikult kahjustatud juba 24 korda. Sealhulgas on korduvalt kahjustada saanud ka kõige suuremad ja kallimad stendid, ning lõhutud on isegi reklaamtahvlite konstruktsioone.