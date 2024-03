Soome valmistab ette migrantide piirilt Venemaale tagasisaatmist lubavat seadust

Peaminister Petteri Orpo (Koonderakond) ütles täna antud pressikonverentsil, et Soome peab arvestama võimalusega, et Venemaa jätkab veel pikka aega idapiiril kunstliku rändesurve tekitamist ning see võib muutuda senisest ulatuslikumakski. «Tuleb valmistuda selleks, et kevade saabudes võib olukord muutuda keerulisemaks,» lisas ta.