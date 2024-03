POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Ukraina ehitab kiirkorras võimsat kaitseliini

Kindlustused on võrreldavad venelaste «Surovikini liiniga», mis peatas eelmisel suvel Ukraina pealetungi lõunarindel, kuigi need pole päris nii mastaapsed. Postimees käis Harkivi oblastis ühe sellise, rühmasuurusele üksusele mõeldud kindlustuse ehitusel.

Otsetabamuse all pidas Ruslan silmas, et punker peab vastu pidama mitmikraketiheitja Grad raketi, 152-millimeetrise mürsu või 120-millimeetrise miini otsetabamusele. Lennukipommi otsetabamusele selline punker siiski vastu pidada ei pruugi.

Rühmasuurusele üksusele (umbes 30 sõdurit) mõeldud ühes rindekindluses on vähemalt neli mitme väljapääsuga betoonpunkrit, mis on omavahel ühendatud kaevikutega. 1,7 meetri sügavused kaevikud on osaliselt samuti kaitstud betoonplaatide või jämedate prussidega.