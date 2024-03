USA endine asepresident Pence ei toeta seekord Trumpi

«See ei tohiks olla üllatus, et ma ei toeta sel aastal Donald Trumpi,» ütles Pence Fox Newsile antud intervjuus.

USA meedia nimetas teadet «pommuudiseks» ja «jahmatavaks», kuigi tegelikkuses on sügavad lahkhelid need kaks meest pärast ametist lahkumist lahku ajanud ning toetus oleks olnud üllatus.

Nad võõrdusid pärast seda, kui Trump üritas Pence'i survestada, et ta aitaks tal tühistada 2020. aasta valimiskaotuse Joe Bidenile, rünnates teda korduvalt sotsiaalmeedias, kui ta skeemiga kaasa ei läinud.

Pence ütles Fox Newsile, et Trump on sõnastanud ja järgib tegevuskava, mis on vastuolus konservatiivide agendaga, mida neli aastat kestnud võimuperioodil järgiti.