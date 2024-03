Muu hulgas sõnas Macron, et Venemaast on saanud jõud, mis ei peatu vaid Ukrainas. «Kui me jätame Ukraina maha, kui laseme Ukrainal selle sõja kaotada, ähvardab Venemaa kindlasti Moldovat, Rumeeniat, Poolat,» märkis riigipea. «Kas te arvate, et poolakad, leedulased, eestlased, rumeenlased ja bulgaarlased võiksid [Venemaa võidu korral] hetkekski rahus olla? Kui Venemaa selle sõja võidab, langeb Euroopa tõsiseltvõetavus nulli.»