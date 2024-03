«Tere tulemast põrgusse!» Vangid sõid elus püsimiseks usse, seepi, paberit ja koeratoidu jääke

ÜRO mandaadi all tegutseva sõltumatu uurimiskomisjoni liikmete koostatud raportis kirjeldatakse vangide süstemaatilist piinamist. Avaldamisele tulevad uued tõendid näljutamisest, seksuaalsest vägivallast ja impulsiivsetest hukkamistest, vahendas The New York Times eile.