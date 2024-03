«Venemaa on algusest peale ähvardanud tuumamalakaga. Prantsusmaal on tuumaheidutuses oma seisukoht ja see pole muutunud,» ütles ta.

«See sõda algas 10 aastat tagasi. Need on uued tingimused, uus kontekst. Me näeme, et peame andma Ukrainale täiendavad tagatised, et Ukrainal oleks selge sõjalise abi kalender ja ta jõuaks selle hetkeni, mil läbirääkimised muutuvad võimalikuks,» lausus Macron.