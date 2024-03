Paljude okupeeritud aladele jäänud ukrainlaste elu on muutunud õudusunenäoks, mis võib lõppeda kaevikus, vahendas El País.

Moskva sundis Ukraina okupeeritud alade elanikke võtma Venemaa kodakondsuse. Sõja ajal vastuvõetud seadusesse kirjutati norm, et need, kes 1. juuniks Vene kodanikud pole, pannakse vangi. Praegu on 100 protsendil Vene armee vallutatud piirkondadesse mahajäänud inimestel Vene passid.