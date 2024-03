«Sain tõelise šoki, kui kopp veeres üle minu arvates suure kivi, mis paljastas näo,» ütles Crawley. «Kui ma selle üles võtsin, sain aru, et see on kuju pea. Ma ei suutnud seda uskuda, kui mulle öeldi, et see on Rooma marmorist kuju. See oli hämmastav tunne, et leidsin midagi nii vana ja erilist, [see on] kindlasti minu kõigi aegade parim avastus.»