Protestivad Poola põllumehed tõkestasid Saksa piiril kaks piiripunkti

Poola põllumehed on blokeerinud pikalt piiripunkte Ukrainaga, väites, et naaberriigi import ohustab nende tulusid, ning laiendasid esmaspäeval protesti läänepiirile. Põllupidajate traktorid on pargitud A2 kiirteele, kus liiklus on mõlemal suunad tõkestatud.