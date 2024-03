ÜLEVAADE ⟩ Geiabielud kütavad kirgi Soome luteri kirikus

Piiskoppide konverents kiitis möödunud teisipäeval heaks ettepaneku muuta kiriku põhikirja nii, et seal sisalduks kaks abielu definitsiooni. Esimese definitsiooni järgi oleks abielu mehe ja naise vaheline liit, teise definitsiooni järgi aga liit kahe inimese vahel. Praktikas tähendaks see seda, et preestrid võiksid tulevikus hakata laulatama ka samasoolisi paare.