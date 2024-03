«Haiti on kohutavas olukorras. Paljud, paljud inimesed kannatavad seal tõsise nälja käes. Olukord on halvim, mida keegi viimaste aastakümnete jooksul näinud on,» rääkis UNICEFi juht Catherine Russell.

Tema sõnul kontrollivad jõugud suuremat osa pealinnast Port-au-Prince'ist. «See on nagu stseen filmist «Mad Max». See kõik tundub nii,» ütles Russell. «Mad Maxi» tegevus toimub düstoopilises apokalüpsisejärgses maailmas, kus lokkab vägivald ja võimul on kuritegelikud jõugud, vahendab The Times.