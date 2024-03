Tsahkna Financial Timesile: sõjakurjategijaid peab ootama karistus

Tsahkna sõnul peab Ukraina suutma vastu seista agressorile nii lahinguväljal kui ka riigi toimimise tagamisel. Selleks vajavad nad kindlust, et abi osutatakse pidevalt ja suurtes kogustes. «EL-i otsus eraldada 50 miljardit eurot, et Ukraina suudaks oma ühiskonda ülal pidada, oli õiges suunas astutud samm. Nüüd vajame sama tüüpi pikaajalist kohustust sõjalise abi osutamiseks. Kui Ramsteini liitlaste koalitsiooni riigid annaksid Ukrainale iga-aastaselt 0,25 protsenti oma SKT-st lahingutegevuste ja kaitse tarbeks, oleks see Venemaa alistamiseks piisav,» märkis Tsahkna, lisadeset Eesti on sellise otsuse juba vastu võtnud.