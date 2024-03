Toidupuudusest tingitud surmajuhtumiste arv ja alatoitumise märgid Gaza põhjaosas nii tõsised, et sisuliselt ollakse kuristiku äärel. Fataalsete tagajärgedega toidupuudus ähvardab Gazas ekspertide hinnangul praegu kuni 1,1 miljonit inimest. Sellisel tasandil alarmi on varem tõstetud vaid kaks korda: 2011. aastal Somaalia ja 2017. aastal Lõuna-Sudaani kontekstis, kirjeldas The New York Times.