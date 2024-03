INTERVJUU ⟩ Hodges: NATO peasekretär peaks tulema Ida-Euroopast

USA abipakett Ukrainale on takerdunud ja Euroopal on olnud probleeme Ukrainale abi saatmisega – see kõik on avaldanud Ukraina sõjaväele tõsist mõju. Seda peetakse üheks Avdijivka kaotamise põhjuseks. Kui olukord abi saatmisel ei muutu, kas on Ukraina jaoks siis parim stsenaarium see, et neil õnnestub Venemaa rünnakuid tõrjuda? Kas venelaste täielik väljatõrjumine on välistatud?