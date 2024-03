Vladimir Putinit ja tema Iraani kolleegi Ebrahim Raisi ühendab mitu asja. Mõlemad on isiklikult USA sanktsioonide all. Kumbki ei reisi sageli, ent on viimastel aastatel käinud Hiinas. Mõlemad tunduvad teineteisele meeldivat, kirjeldas briti väljaanne The Economist nädala alguses.