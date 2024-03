Texase osariigi vastakas immigratsiooniseadus sai kohtult taas tõkendi

USA demokraadist presidendi Joe Bideni administratsioon seisab seadusele, mida tuntakse ka senati eelnõu number neli (SB4) all, jõuliselt vastu, argumenteerides, et föderaalvõimudel on ülemuslik otsustusõigus immigratsiooni puudutavates küsimustes, mitte osariikidel.