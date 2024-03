Süvavõltsitud videod pärinevad 2020. aastast, mil Meloni veel ei olnud peaminister. Temast tehtud võltsvideod laaditi internetti. Nendele on lisatud ühe inimese nägu teise inimese kehale.

Kahjunõude suurus on 100 000 eurot, kirjutas BBC. Kohtuasi käib ja 2. juulil lendab Meloni Sardiiniasse Sassari linnakohtusse juhtumis tunnistusi andma. Uurimise all on 40-aastane mees, kes tõenäoliselt süvavõltsingud kokku monteeris, ja tema 70-aastane isa.