ÜLEVAADE ⟩ Poola põllumehed vastasid Brüsselile senisest valjema kisaga

Esimesed liiklusummikud tekkisid juba teisipäeva õhtul, need jätkusid eile, kui üle riigi seiskasid põllumehed traktorid riigi suurematel tugimaanteedel ja väiksematel teedel. Häiritud oli ligipääs nii pealinn Varssavile kui ka teistele suurematele linnadele, nagu Wrocł​aw, Poznań ja Bydgoszcz. Protestimärgiks süüdati suitsurakette ja lehvitati riigilippudega. Juba mitu kuud vahelduva eduga toimuvate protestide põhimureks on Euroopa rohelepe ja põllumajandustoodete import kolmandatest riikidest, eriti Ukrainast, mis on põllumeeste hinnangul põhjustanud turul ebaausa konkurentsi, vahendas TVN Warszawa.