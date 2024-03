LÄÄNE KAHEPALGELISUS? ⟩ Podoljak: rahastate samal ajal nii Ukraina kaitsmist kui ka Venemaa eelarvet

Kiievi ja liitlaste suhteid on pingestanud nädalaid kestnud Poolas ja mujal Euroopas toimunud põllumajandustootjate protestid Ukrainast pärit põllumajandustoodete impordi vastu, mille tõttu kardetakse, et nende toodete hind langeb. Ja nüüd on EL-i riikide vahel lahkhelid selles, kas pikendada Ukraina toodangu tollimaksuvaba importi, Poola ja Prantsusmaa nõuavad karmimaid piiranguid.