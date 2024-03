Maailmas sünnib rekordvähe lapsi, trendil ei näi lõppu

Vastsündinud lapsed Filipiinide pealinna Manila haiglas. Foto on illustratiivne.

Meditsiiniajakirjas The Lancet avaldatud uurimusest selgub, et sündimusnäitajad jätkvad üle maailma langemist. Kuni sajandi lõpuni ei prognoosita, et sündimuskõver võiks taas ülespoole liikuda.