Riigimeedia ei ole kunagi teda kutsunud nimepidi, kuid Lõuna-Korea luure kohaselt on tegemist Kim Jong-uni ja tema abikaasa, Ri Sol Ju ühise lapse Kim Ju-aega. Mullu ütles Lõuna-Korea, et ei suuda kinnitada kas Kimil on ka tütrest vanem poeg, nagu on kahtlustatud.