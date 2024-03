ANALÜÜS ⟩ Ukrainlaste tulevikuvaade muutub üha süngemaks

Põhjusi, miks Kiievi rahvusvahelise sotsioloogiainstituudi (KMIS) küsitlusest joonistus välja eelmainitud pessimistlik tulemus, on palju ning need on kuhjunud juba mõnda aega. Paratamatult mõjutab rahva meeleolu asjaolu, et äsja algas kolmas n-ö suure sõja aasta ning juba üheteistkümnes aasta, mil elatakse Vene agressiooni küüsis.

Üldise tulevikuoptimismi näitajate kattevarjus on peenemaidki detaile, mis annavad aimu ukrainlaste meelsusest. Nii näiteks on toimunud kõige drastilisem muutus nende inimeste hulgas, kes arvavad, et riik on kindlasti õigel kursil: kui 2023. aasta märtsis oli neid 32 protsenti, siis tänavu veebruaris ainult 11 protsenti. Teisalt hüppas nende osakaal, kes on üsna skeptilised, üheksalt protsendilt 31-le.